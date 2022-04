Emmerich : Händler bieten bald einen Gutschein für die ganze Stadt

Emmerich Die Händler in Emmerich und Elten wollen einen Gutschein für alle Geschäfte in der Stadt auflegen. Davon profitieren die Kunden und auch die Kaufleute. Start soll Anfang Juli sein.

Es war ein großartiger Erfolg, als die Stadt Emmerich in den vergangenen Monaten den Stadtgutschein auflegte. Der diente dazu, den Geschäften, die in Corona-Zeiten schließen mussten, unter die Arme zu greifen. 6733 Karten in einem Gesamtwert von 630.000 Euro kauften die Emmericher. Der Clou: Wer eine Karte kaufte und in einem Geschäft einlöste, zahlte 20 Prozent weniger. Den Rest steuerte die Stadt bei. Das waren 125.000 Euro.

Jetzt sind die Corona-Beschränkungen gefallen. Doch die Händler in Emmerich und Elten haben sich das genau angeschaut. Besonders natürlich die Emmericher Wirtschaftsförderung, die sich vorgenommen hat, die Händler zu unterstützen.

Info Wie soll der neue Gutschein heißen? So geht es Wer eine Idee für den Namen hat, kann ihn an folgende Mailadresse schicken: Gutschein@WfG-Emmerich.de. Der Vorschlag kann natürlich auch auf Papier aufgeschrieben und an den Tourist-Infos in Emmerich und Elten abgegeben werden (Kontaktdaten nicht vergessen!) Gewinn Eine Jury entscheidet, wer gewinnt. Der Gewinner bekommt einen Gutschein über 100 Euro.

Und deshalb gibt es bald wieder einen Gutschein. Allerdings mit einem Unterschied: Es gibt keinen Rabatt mehr wie in Corona-Zeiten. Und die Stadt subventioniert das Ganze auch nicht mehr.

Dennoch soll der Gutschein den Kunden Vorteile bringen. Wer ihn kauft, muss ihn nämlich nicht in einem einzigen Geschäft einlösen, sondern kann ihn stückeln.

Von dem Gutschein sollen aber auch die Händler selbst profitieren. Er ist nämlich bei allen Geschäften einlösbar. In Emmerich und in Elten.

Das war bislang nicht der Stadt. Die Emmericher Werbegemeinschaft (EWG) hatte ihren eigenen Gutschein. Und die Interessen- und Werbegemeinschaft (IWE) in Elten ebenfalls. Das lag daran, dass sich in Corona-Zeiten die Emmericher und die Eltener jeweils für sich Gedanken gemacht hatten, wie der Kaufmannschaft vor Ort geholfen werden könnte.

Dieses etwas kleinteilige Denken soll nun ein Ende haben. Die IWE und die EWG machen nun gemeinsame Sache. Die Händler, die in einer der beiden Gemeinschaften Mitglied sind, bekommen den Zugang zum Gutschein-System kostenlos. Wer nicht Mitglied in IWE oder EWG ist, muss dafür bezahlen, wenn er teilnehmen möchte. Und das System, so Sara Kreipe, die Geschäftsführerin der Emmericher Wirtschaftsförderung, ist denkbar einfach. Eline Hülkenberg von der Wirtschaftsförderung wird bei Bedarf in den Geschäften vorbei schauen und das System erklären.

Es hat für Händler übrigens den Vorteil, dass es digital angelegt ist. Die Abrechnung erfolgt über die Kasse im Geschäft, der Betrag wird automatisch aufs Konto überwiesen. Niemand muss dem Geld hinterherrennen.

Der Anbieter des Systems bleibt übrigens gleich, so dass die Geschäfte, die bislang schon mitgemacht haben, nichts ändern müssen. Eine Website ist damit ebenfalls schon vorhanden.

Weil der Gutschein digital ist (aber nicht nur), kann ihn sich jeder bequem vom Sofa aus kaufen, erklärt Ufuk Cosguner, der Vorsitzende der Emmericher Werbegemeinschaft. Das kommt den digitalen Gewohnheiten der Menschen entgegen. „Es gibt den Gutschein aber auch weiterhin in Papierform“, sagt Rainer Elsmann. Er ist der Vorsitzende der Interessen- und Werbegemeinschaft in Elten. „Wer Wert auf diese Form legt, bekommt den Gutschein an den Tourist-Infos in Emmerich an der Promenade und in Hochhelten.“

Der Papier-Gutschein bekommt einen QR-Code, der dann an der Kassse gescannt wird. In der jeweiligen Höhe, die der Kunde möchte.