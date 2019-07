Gymnasium Aspel : Zwei Lehrer sagen „Servus“

Rees Hans Beenen und Hubert von Thenen gehen in den Ruhestand. Von Schulleiter Klaus Hegel wurden sie jetzt verabschiedet.

Hubert von Thenen war als Mathematik-, Physik- und Informatiklehrer 38 Jahre am Aspel tätig. Er blickte zurück auf eine bewegte Zeit, die ihn vom Klostergebäude Aspel Ende der 1980er Jahre ans Schulzentrum führte. Als Tutor des Mathematik-Leistungskurses verabschiedete er sich bereits vor einigen Wochen mit einer humorvollen Rede von der diesjährigen Abiturientia und Elternschaft.

Knapp 25 Jahre unterrichtete Hans Beenen Kunst und Sport am Gymnasium Aspel, der sich nun verstärkt dem Reisen widmen will. Die Vorbereitung von Kunstausstellungen, die Teilnahme an unzähligen Kunstwettbewerben und die Organisation des Schulsanitätsdienstes sowie der Sponsorenläufe auf dem Reeser Deich zeugen vom großen Einsatz des passionierten Jägers.