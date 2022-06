Gymnasium Aspel : Eine große Gemeinschaftsleistung

Nach dem Festgottesdienst ließen die Abiturientinnen und Abiturienten Luftballons an der Rheinpromenade steigen. Foto: Michael Scholten

REES 63 Abiturienten und Abiturientinnen des Reeser Gymnasiums Apsel erhielten jetzt ihr Abschlusszeugnis. 14 von ihnen erreichten sogar einen Einser Schnitt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Scholten

Nur einer fehlte beim großen Festakt im Reeser Bürgerhaus: Schulleiter Klaus Hegel, dessen Tochter zeitgleich in Emmerich ihr Abiturzeugnis überreicht bekam. „An einem solchen Tag gehört ein Vater an die Seite seiner Tochter“, wusste nicht nur Petra Mayboom, stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums Aspel der Stadt Rees, und verabschiedete an Hegels Stelle die 63 Abiturientinnen und Abiturienten. Diese hätten in Corona-Zeiten „das komplette Programm erleben, nein ertragen müssen“, aber stets Lösungen gesucht und gefunden. In der Tat kann sich die Bilanz sehen lassen: 14 Abiturientinnen und Abiturienten erreichten einen Einser-Schnitt, zwei von ihnen sogar mit der Traumnote 1,0: Henning Boland (mit 873 von 900 möglichen Punkten) und Birte Schieferstein (mit 824 Punkten). Insgesamt neun bestanden das bilinguale Abitur.

Passend zum Motto „Aspel Vegas 2022 – 12 Jahre hoch gepokert“ attestierte Petra Mayboom der Jahrgangsstufe eine geschickte Kombination aus „Glück, Können und Strategie“, mit der sie und ihre Croupiers, also die Lehrerinnen und Lehrer, an den verschiedenen Spieltischen (Mathe, Deutsch, Englisch oder Erdkunde) erfolgreich waren und manchmal sogar den Jackpot geknackt haben. Nun gelte es, diese Gewinne sinnvoll im nächsten Lebensabschnitt einzusetzen: „Ihr gehört zu der Generation, die das 21. Jahrhundert maßgeblich mitgestaltet“, sagte Petra Mayboom und nannte Beispiele wie den Umweltschutz und den Erhalt bzw. die Wiederherstellung des Europäischen Friedens.

Info Das ist die Reeser Abiturientia 2022 Die Namen Franziska Alipaß, Anna Backes, Jonas Baumann, Henning Boland, Sean Borgfeld, Juliane Borkes, Emma Brouwer, Rieke Bühren, Marie Bünker, Shirley Dekker, Michelle Esser, Tim Fleischmann, Jule Gottschalk, Mia Haferkamp, Amelie Hakken, Nele Hauser, Paul Hesse, Rayan Heuvelmann, Marit Hoferichter, Leonie Höfkens, Niklas Holtzum, Tjorven Jansen, Silas Just, Henning Karwiese, Kristina Klett, Yannik Knist, Isabell Kösters, Lena Kurzweil, Hannah Kusserow, Meike Lemken, Noel Maj, Jeremy Massarski, Hendrik Middendorf, Lena Müller, David Oldenkott, Maren Opsölder, Mohamed Oualkadi, Emily Palla, Mara Preuschoff, Jonah Preuß, Bianca Rally, Erik Reinders, Vincent Rösen, Jullian Schepers, Birte Schieferstein, Nele Schlaghecken, Gorden Schmitz, Philipp Schnelting, Nino Schuhmann, Jule Stamm, Johannes Tenhonsel, Thies Terlutter, Noelle-Fabienne Theis, Hendrik Theißen, Sinan Tolun, Lukas Valler, Torben van Bruck, Charlotte van der Linde, Franca van Dreuten, Luke van Elten, Thomas van Wouwen, Luca Wilke und Dilara Yildirim.

Bürgermeister Christoph Gerwers gratulierte zum „höchsten deutschen Schulabschluss“, der – wie alle großen Leistungen – gemeinschaftlich erreicht wurde. Er dankte insbesondere den Familien, den Lehrerinnen und Lehrern, die über viele Jahre die jetzige Abiturientia gestützt und getragen habe. Der Bürgermeister appellierte an die jungen Leute, ihr Wissen, ihr Können und ihre Qualifikationen auch in den Dienst der Gesellschaft zu stellen: nicht nur in „tollen und verantwortungsvollen Berufen“, die hohe Gehälter und Bonuszahlungen versprechen, sondern auch in Ehrenämtern, ohne die unsere Gesellschaft nicht funktioniere.

Auch Yvonne Höfkens, die im Namen der Eltern sprach, bat die Abiturientia, ihren Teil zum Gemeinwohl beizutragen. Mit Blick auf das Studium, die Ausbildung und das Berufsleben forderte sie: „Traut euch was, und habt keine Angst vor Niederlagen! Seid zielstrebig, aber nicht rücksichtslos!“ Studiendirektorin Cordula Hübner sprach für die Tutorinnen und Tutoren und riet der Jahrgangsstufe: „Das Leben bietet viele Geschichten: Lasst keine aus!“

Bei der Zeugnisfeier im Bürgerhaus ging die Abiturientia neue Wege: So führten Charlotte van der Linde und Sinan Tolun erstmals als Moderatoren durch den Vormittag, sagten die nächsten Festredner an oder gingen humorvoll auf vorherige Beiträge ein. Charlotte van der Linde spielte auch auf dem Flügel und begleitete ihre Mitschülerinnen Michelle Esser und Emily Palla bei deren Gesang. Wenn sich bei der letzten Strophe von „It`s Time“ überraschend die gesamte Jahrgangsstufe von ihren Stühlen erhob und mitsang, war das ein besonders emotionaler Moment.

Stellvertretend für alle Mitschülerinnen und Mitschüler blickten Hannah Kusserow und Hendrik Middendorf auf die Zeit am Gymnasium zurück, in der sie von „Pimpfen“ zu jungen Erwachsenen heranreiften. Dabei habe man zuweilen weniger Weisheiten aus Klassikern wie „Nathan der Weise“ gezogen als aus den vielen kleinen Episoden, die sich im Unterricht, auf Sprachreisen oder zuletzt in Corona-bedingten Videokonferenzen zugetragen haben. Man sei nun „reifer, vielleicht sogar schlauer“ und trage selbst dafür Verantwortung, wie viel „Schwung“ das Sprungbrett habe, das einem die Allgemeine Hochschulreife bietet. Ein besonderer Dank galt dem Oberstufenkoordinator Marc Resing, der mit seiner humorvollen und offenen Art eine feste Größe gewesen sei: „Herr Resing, wir werden Sie vermissen!“