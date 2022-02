Politik in Rees gibt grünes Licht : Gut Friedburg wird zum Neubaugebiet

REES Im Bauausschuss wurde das Projekt „Wohnen an der Friedburg“ vorgestellt. Die Fraktionen gaben grünes Licht, fordern aber eine geänderte Verkehrsanbindung. Was CDU, SPD, FDP und Grüne zum neuen Wohngebiet sagen.

Die Besucherstühle im Bürgerhaus waren sehr gefragt, als der Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe in seiner Sitzung am Dienstag über das Projekt „Wohnen an der Friedburg“ diskutierte. Anwohnerinnen und Anwohner der Straße „An der Friedburg“, des Luise-Wildt-Weges und der Weseler Straße wollten aus erster Hand erfahren, welche Folgen der geplante Bau von 40 Doppelhaushälften und 24 Einfamilienhäusern auf dem Gelände der früheren Sektkellerei Gut Friedburg für sie haben wird. „Es ist nichts in Stein gemeißelt“, versicherte Bauamtsleiterin Elke Strede zu Beginn der Sitzung.

Zunächst gehe es darum, die Industriebrache am östlichen Stadtrand sowie die angrenzende Mischbau- und Grünfläche in eine Wohnbaufläche umzuwandeln. Dafür sprachen sich alle Fraktionen einstimmig aus. Insbesondere viele Familien, da waren sich die Vertreter von CDU , SPD, FDP und den Grünen einig, möchten ein eigenes Haus haben, weshalb die Schaffung neuer Wohngebiete grundsätzlich zu begrüßen sei.

Bauprojekt „Wohnen an der Friedburg“ ist das erste Großprojekt der RSE Bau auf Reeser Boden. Das in Rees ansässige Unternehmen ist vor allem auf der Rhein-Ruhr-Schiene aktiv und errichtet dort schlüsselfertige Einfamilienhäuser in massiver Bauweise.

Nachfolgend stellten Rüdiger Neuber, Prokurist der Reeser Firma RSE Bau, und Werner Schomaker vom Mehrhooger Ingenieurbüro Oekoplan den Ausschussmitgliedern und Besuchern die Pläne für das Projekt „Wohnen an der Friedburg“ vor. Die RSE Bau GmbH hat das Gelände von der bisherigen Eigentümerfamilie gekauft und möchte das neue Wohngebiet, in direkter Nachbarschaft zum eigenen Firmensitz am Melatenweg 60, bebauen. An den Grundstücksgrenzen sollen kleinere Doppelhaushälften mit anderthalb Geschossen entstehen. „Das sind förderfähige Häuser, die auch für Familien mit kleinerem Geldbeutel in Frage kommen“, erklärte Rüdiger Neuber.