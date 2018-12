Rheinkönigin Heike Beyer als Glücksfee : Gut 5000 Karten im Verlosungskorb

Sie hatten Spaß bei der Ziegenkarten-Ziehung: Susanne Olfen, stellvertretende RWG-Vorsitzende, Kundin Christa Theißen, RWG-Schriftführerin Renate Nann-Belting und Rheinkönigin Heike Beyer. Foto: Markus van Offern (mvo)

REES Die Ziegenkarten-Aktion der Reeser Werbegemeinschaft war wieder ein Erfolg. Die Kundentreue wurde mit insgesamt 3000 Euro belohnt.

„In Rääs, da kieken de Zekken dör de Gläs.“ Einst standen die Ziegen, die in den kargen Wohnungen ihrer Besitzer lebten und aus dem Fenster schauten, für die Armut der alten Reeser. Heute führt die Reeser Werbegemeinschaft (RWG) das Nutzvieh stolz in ihrem Logo, und am Ende jeden Jahres beschert die „Kuh des armen Mannes“ vielen treuen Kunden der Reeser Fachgeschäfte und Gaststätten sogar einen kleinen Geldsegen.

„Die Ziegenkarten-Aktion gehört jedes Jahr zu den erfolgreichsten Aktionen der Reeser Werbegemeinschaft“, freute sich die stellvertretende RWG-Vorsitzende Susanne Olfen. In der Adventszeit belohnten die RWG-Mitgliedsbetriebe wieder jeden Einkauf ab fünf Euro mit einem Ziegen-Aufkleber. Zehn davon komplettierten eine Aktionskarte und boten die Chance, Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 3000 Euro zu gewinnen. Rheinkönigin Heike Beyer war jetzt die Glücksfee und zog auf dem Marktplatz aus fast 5000 eingereichten Ziegen-Karten die Namen der Gewinner.

Info Ein Festmarathon für Heike Beyer Rheinkönigin Heike Beyer freut sich auf ein ereignisreiches Jahr 2019. Sie wird nicht nur am Stadtfest und Rheinfest der RWG teilnehmen, sondern ihre Heimatstadt auch auf zwei Reisemessen repräsentieren. Zudem feiert die Gastronomin im neuen Jahr gleich drei Jubiläen: Seit 25 Jahren ist sie die gute Seele des Kolpinghauses, das wiederum 60 Jahre alt wird und seit 50 Jahren einen sehr aktiven Kolping-Stammtisch beherbergt.

„Jede dieser Karten steht für 50 Euro, die in Rees ausgegeben wurden“, erinnerte RWG-Schriftführerin Renate Nann-Belting, die die Ziehung an der historischen Pumpe moderierte. „Da sieht man, wie viel Geld in Rees insbesondere in der Adventszeit ausgegeben wird.“ Viele Reeserinnen und Reeser verfolgten die Ziehung und konnten die gewonnenen Gutscheine, teils auch für Verwandte oder Nachbarn, gleich mit nach Hause nehmen oder sofort in der Stadt einlösen. Wer seinen Gutschein nicht direkt an der Pumpe abholen konnte, wird in den kommenden Tagen schriftlich benachrichtigt.

Wie in den Vorjahren blieben die meisten Gutscheine in der Rheinstadt. Den Hauptpreis, ein Einkaufsgutschein in Höhe von 250 Euro, gewann Beatrix Heveling aus Grietherbusch. Gutscheine über 150 Euro gingen an Thomas Brömling, Hedwig Hildenhagen und Werner van den Burg. Letzterer kommt aus Isselburg. Über 100-Euro-Gutscheine durften sich fünf Reeser Gewinner freuen: Ursula Hartung, Knut Tepaße, Stefan Hackfort, Marlies Fischdick und Margret Schall. Gutscheine im Wert von je 50 Euro gingen an Familie Braam, Henning Sent aus Hamminkeln, Stephanie Brüntink, Olga Krüger aus Wesel, Edith Rodznicka, Ramona Terschlüsen, Lorena Böcker aus Emmerich, Patrick Kern, Ingrid Termier, Hildegard Badorek, Eva de Witt und Angelika Koenders.



Darüber hinaus wurden 36 Gutscheine im Wert von je 25 Euro verlost, die von RWG-Mitgliedsbetrieben gespendet wurden und nur dort eingelöst werden können. Auch hier kamen die meisten Gewinner aus Rees, doch auch für Kunden aus Kalkar, Kevelaer und Wesel hatte sich die Teilnahme an der Ziegenkarten-Aktion gelohnt. „Rees ist als Einkaufsstadt weiterhin bei Reesern und Auswärtigen gleichermaßen beliebt“, schloss Renate Nann-Belting mit Blick auf die vielen beklebten Karten, die einen Wäschekorb und eine Transportkiste füllten.

Für 2019 bereitet die Reeser Werbegemeinschaft wieder das Stadtfest und das Rheinfest vor, jeweils verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Aufgrund strenger Auflagen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) wird es voraussichtlich auch 2019 nur diese beiden statt ehemals vier verkaufsoffene Sonntage in Rees geben. Die Putenverlosung und die Ziegenkarten-Aktion im Dezember bleiben beliebte Alleinstellungsmerkmale der Reeser Einzelhändler. Auch an saisongebundenen Dankeschön-Aktionen, bei denen Primeln oder Äpfel an die Kunden verschenkt werden, will die RWG 2019 festhalten.

Aktuell zählt die RWG knapp unter 40 Mitglieder, die mit ihren Monatsbeiträgen von 40 Euro die verschiedenen Aktionen und Feste finanzieren. Jüngster Neuzugang ist die Stadt Rees, dagegen führten Geschäftsaufgaben oder bewusste Austritte zum leichten Mitgliederschwund. Im Vergleich zu anderen Kommunen gibt es in der Reeser Innenstadt weiterhin wenige leerstehende Läden. Im Dezember verließ Heidi Wellmanns „Individuum“ nach neun Jahren die Dellstraße, der Schmuckladen wird aber im Reeser Feld weitergeführt. Der Geschenkeladen Happiness (Dellstraße 25) schloss im Dezember nach anderthalb Jahren. Dafür scheint sich in der Dellstraße 9, ehemals „Kleine Uhrsache“, etwas zu tun.