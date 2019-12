Schlösschen Borghees : „Ideen, Tatendrang und viel Ehrenamt“

Den Grundstein in Händen halten Bürgermeister Peter Hinze und Anke Neubauer. Auch Stefan Ast von der „Stiftung NRW“ freut sich über das Projekt am Schlösschen Borghees. Foto: Markus van Offern (mvo)

BORGHEES Am Schlösschen Borghees wurde jetzt der Grundstein für die Kulturscheune gelegt. Das Projekt wurde zum Teil über Crowdfunding und Stiftungen finanziert. Was einst als kleine Idee begann, wird jetzt handfest.

Barrierefrei Der Pferdestall soll zur Kulturscheune umgewandelt werden, mit festem Figurentheater und fester Bühne. Rund 80 Personen finden darin Platz, so dass die Aufführungen in familiärer, persönlicher Atmosphäre stattfinden, wobei Menschen mit und ohne Handicap Kunst erleben können, weil der Umbau barrierefrei erfolgt.

Ein weiterer wichtiger Schritt sei das Crowdfunding der Volksbank gewesen, ebenso wie der Beitrag aus der Bürgerstiftung der Sparkasse Rhein-Maas. Geld gab es auch von der „Aktion Mensch“. „Was am Ende fehlte, übernahm das Land NRW, so dass wir ruhig schlafen konnten, weil die Finanzierung gesichert war“, so Neubauer.

Peter Hinze freute sich über den Anlass. „Eine Grundsteinlegung ist immer etwas Positives. Was als ‚kleine fixe Idee‘ begann, wurde zu einem handfesten Projekt als positives Signal für Bürgerengagement.“ Die Kulturscheune erweitere das bereits sehr gute Kulturangebot in Emmerich. Die Barrierefreiheit sei dabei etwas Besonderes, so dass alle die Möglichkeit haben, Kunst und Kultur zu erleben. Symbolisch übergab der Bürgermeister den Grundstein mit der Jahreszahl 2019 an Anke Neubauer. Der Stein wird im Eingangsbereich einen Platz finden.