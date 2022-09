Grundschulen Elten und Hüthum : Bezirksregierung genehmigt Grundschulverbund

Die Luitgardis-Grundschule in Elten bleibt durch die Lösung als Schulstandort erhalten. Foto: Markus van Offern (mvo)

HÜTHUM/ELTEN Hüthum wird der Hauptstandort des Verbundes sein. Die ehemalige Luitgardisschule in Elten bleibt als Teilstandort erhalten. Ein neuer Name für das gemeinsame Konstrukt wird noch gesucht.

(RP) Jetzt ist es offiziell. Im Emmericher Rathaus ist die Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf für den Grundschulverbund der St. Georg-Schule in Hüthum und der Luitgardisschule in Elten eingetroffen. Ab dem kommenden Schuljahr bilden die beiden Schulstandorte eine Einheit. Dabei wird die Schule in Hüthum Hauptstandort des Verbundes sein. Dieser wird weiterhin als katholische Bekenntnisschule geführt. Die ehemalige Luitgardisschule wird zum Teilstandort und als Gemeinschaftsschule – also ohne religiöse Form der Bekenntnis – geführt.

Laut Genehmigung trägt der Schulverbund vorerst den offiziellen Namen „St. Georg-Schule, Katholische Grundschule mit Gemeinschaftsstandort der Stadt Emmerich am Rhein“. Beide Schulen haben aber bereits angekündigt, nach einem neuen und eingängigeren Namen für den Verbund zu suchen. Insgesamt wird der Grundschulverbund mit drei Parallelklassen geführt werden, davon werden sich zwei in Hüthum und eine in Elten befinden.

Die Grundschule St. Georg in Hüthum wird Hauptstandort des gemeinsamen Verbundes. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

„Mit der Genehmigung des Schulverbundes durch die Bezirksregierung besteht jetzt für Kinder, Eltern und Lehrer Planungssicherheit. Das ist wichtig, denn in Kürze stehen die Anmeldungen für die Grundschulen an“, so Dirk Loock, Sachgebietsleiter Schule bei der Stadt Emmerich. Die Bezirksregierung hat angekündigt, die Entwicklung der Schülerzahlen des Verbundes in den kommenden Jahren zu beobachten und deshalb die Stadtverwaltung aufgefordert, die Anmeldezahlen der nächsten drei Jahre regelmäßig zu melden.

Die Bildung eines Grundschulverbundes war nötig geworden, weil die Zahl der Anmeldungen an der Luitgardisschule im Ortsteil Elten schon seit mehreren Jahren rückläufig waren. Die Mindestanzahl für eine eigenständige Schule war nicht mehr erfüllt. Deshalb hatte die Bezirksregierung Düsseldorf die Stadt Emmerich am Rhein aufgefordert, „schulorganisatorische Maßnahmen“ in die Wege zu leiten. Die einzige Option um den Schulstandort in Elten zu erhalten, war die Formierung eines Grundschulverbundes mit der St. Georg-Schule im Ortsteil Hüthum.