Grundschule Rees : Keine Schulmilch mehr in der Grundschule

Rees Die Grundschule Rees schafft die Schulmilch ab. Grund ist, dass sie meist nur noch für zuckerhaltige Milchgetränke stehe.

REES Am letzten Schultag vor den Herbstferien geht heute an der Gemeinschaftsgrundschule Rees eine Ära zu Ende: Die Schulmilch wird abgeschafft. In einem Schreiben an die Eltern informierte Konrektorin Silvia Schweers am Mittwoch, „dass die Abgabe von Schulmilch nicht mehr zeitgemäß und auch für die Gesundheit der Kinder nicht zuträglich“ sei.