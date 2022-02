Hälfte aller Schüler betroffen : 40 Infektionsfälle: Grundschule in Mehr geschlossen

REES/EMMERICH Voraussichtlich bis kommenden Dienstag bleibt die Grundschule in Mehr geschlossen. Gut die Hälfte der 80 Schüler wurde positiv getestet, teilte der Kreis Kleve jetzt mit.

(bal) Die Infektionszahlen sind in den letzten Tagen in Rees deutlich angestiegen. Ein größeres Ausbruchsgeschehen hat dort jetzt zur Schließung einer Schule geführt. Wie der Kreis Kleve am Mittwoch mitteilte, ist davon die Lindenschule mit dem Standort in Mehr betroffen. Aufgrund einer hohen Anzahl von Neuinfektionen bei den Schülerinnen und Schülern wurde in Absprache zwischen der Schulleitung und dem Gesundheitsamt des Kreises Kleve eine vorsorgliche Schließung des Teilstandortes bis vorerst einschließlich Dienstag, 15. Februar, beschlossen. Nach Angaben des Kreises Kleve wurden von den gut 80 Schülern in Mehr etwa die Hälfte positiv getestet (Stand Mittwochnachmittag). Der zweite Standort der Lindenschule in Haldern ist von der Schließung nicht betroffen.