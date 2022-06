Grundschule Elten : SPD warnt vor „Spiel mit dem Feuer“

ELTEN Der Ortsverband der Eltener SPD appelliert an die Ratsmitglieder aller Fraktionen bei der anstehenden Abstimmung über den Grundschulverbund Elten/Hüthum am 21. Juni nicht die Zukunft des Grundschulstandortes Elten zu verspielen.

Wie berichtet, will die Bezirksregierung aufgrund nicht ausreichender Schülerzahlen, dass die Luitgardisschule künftig im Verbund mit einer anderen Grundschule geführt wird. Die Eltener Grundschule würde dadurch zwar ihre Eigenständigkeit verlieren, könnte aber als Teilstandort bestehen bleiben. Alternativ muss die Schule aufgelöst werden. Kinder aus Elten müssten dann auf Grundschulen in anderen Ortsteilen unterrichtet werden.

„Der SPD-Ortsverein Elten kann sich ein derart irrationales Handeln der CDU Emmerich und insbesondere der CDU Elten sowie Teilen der BGE, die Schulverbundlösung in Elten nicht mitzutragen, nicht mehr erklären. Vor allem, weil viele Mandatsträger von CDU und BGE selbst aus Elten kommen und kleine Kinder und Enkel hier haben“, schreibt Harald Peschel jetzt in einer Pressemitteilung. Der Vorsitzende der Eltener SPD hält die von der CDU prognostizierten steigenden Schülerzahlen für „reine Luftschlösser, die nicht dadurch realistisch werden, indem man sie sich herbeisehnt“. Die Schulaufsicht, die bei der Bezirksregierung Düsseldorf liegt, werde sich schon aus rechtlichen Gründen nur an belegbaren Zahlen orientieren. Nachweislich lägen derzeit 15 Anmeldungen für die Luitgardisschule in Elten vor, denen 23 Abgänge aus der vierten Klasse bei Anfang der Sommerferien gegenüberstehen. Damit werde die Mindestzahl von 92 Schülerinnen und Schülern, die das Schulgesetz vorsieht, deutlich unterschritten. „Treffen wir als Politik jetzt keine Maßnahmen, wird die Bezirksregierung die Schule in Elten ab Sommer 2022 auslaufen lassen und spätestens im Sommer 2025 schließen“, befürchtet Peschel.