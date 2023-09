emmerich Grundschüler auf Fahrrad leicht verletzt

Am vergangenem Freitag, 22. September, gegen 7.50 Uhr fuhren zwei 9-jährige Grundschüler auf dem Geh- und Radweg der Netterdensche Straße in Richtung Leegmeerschule. Als der Radweg durch eine hervorragende Hecke verengt wurde, fuhren die beiden Jungen hintereinander her. Zu diesem Zeitpunkt überholte ein unbekannter Radfahrer die Beiden und scherte nahe vor dem Vorausfahrenden ein, sodass dieser bremsten musste. Der Hinterherfahrende konnte sein Rad nicht schnell genug stoppen, fuhr auf und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der Grundschüler leicht an den Knien und an der Hand. Über den unbekannten Fahrradfahrer kann lediglich gesagt werden, dass er einen Helm trug und graue Haare hatte. Nähere Angaben zum Unbekannten nimmt die Polizei Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830 entgegen.