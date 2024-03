Dickes Lob vom Abgeordneten Günther Bergmann Grundschüler aus Emmerich stellen im Landtag in Düsseldorf aus

„Ihr habt auf eindrucksvolle Weise in einer Sisyphusarbeit zusammengetragen, was den Kreis Kleve für euch so besonders macht – vom Stadtbad in Rees bis zum Maislabyrinth in Wachtendonk– mit ganz vielen Details. Dazu die Wappen aller 16 Kommunen. Das ist ja wie ein Reiseführer in Bildform mit zahlreichen Highlights! Einfach klasse, ein Stück Heimat hier im Landtag zu finden“, bedankte sich der Abgeordnete und zeigte den Kindern nach einem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung auch den Plenarsaal.