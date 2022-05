Landtagswahl 2022 : Grüne Spitzenkandidatin: „Kiesindustrie muss liefern“

REES Mona Neubaur war zu Gast bei der Grünen-Kundgebung in Rees am Freitag: Sie fordert, dass der Kiesbedarf transparenter von der Industrie dargestellt werden muss.

Schönes Wetter, ein bisschen Musik und Prominenz aus Düsseldorf – so lässt sich gut Wahlkampf machen. Volkhard Wille erlebte das am Freitagnachmittag auf dem Reeser Marktplatz. Dort hatte der Landtagskandidat der Kreis Klever Grünen zusammen mit dem Reeser Ortsverband zur Kundgebung eingeladen. Die NRW-Spitzenkandidatin Mona Neubaur und der umweltpolitische Sprecher im Landtag, Norwich Rüße, waren mit dabei.

Bevor sich die Landespolitiker zu aktuellen Themen auf dem Marktplatz äußerten, waren sie erst Richtung Haffen gefahren. Dort wurden sie von Helmut Wesser erwartet. In Höhe der Verladestation erläuterte ihnen der Fraktionssprecher aus Rees die Problematik des Kiesabbaus an Ort und Stelle.

Wesser hatte dazu die Rheinische Post vom Mittwoch mitgebracht, die auf ihrer Titelseite über das aktuelle Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster berichtete. Das hatte die Politik der Landesregierung gekippt und die Ausweitung des Kiesabbaus gestoppt, weil die Belange der Umwelt zu wenig abgewogen worden seien. In diesem Zusammenhang machte Volkhard Wille klar: „Die Diskussion ist damit noch nicht beendet. Entscheidend wird sein, wie künftige Landesregierungen mit diesem Urteil umgehen werden.“

Wie eine Kiespolitik unter Beteiligung der Grünen aussehen könnte, umriss Mona Neubaur: „Niemand will den Kiesabbau ganz beenden. Die Industrie soll auch weiter ihre Geschäfte machen können, aber nicht ihre Träume auf Kosten des Niederrheins verwirklichen. Dafür muss sie ihre Bedarfe transparenter machen. Da muss sie liefern“, sagte Neubaur. Wie Volkhard Wille spricht sie sich dafür aus, dass die Grundlage für den Kiesabbau der regionale Bedarf sein muss. Darüber müsse man mit der Industrie sprechen. „Landesweit gehen zwar nur etwa 19 Prozent des Kiesabbaus in den Export, betrachtet man aber nur den Niederrhein entlang der Rheinschiene sind das 80 Prozent plus X“, sagt Wille. Für die Grünen ist das kein Modell für die Zukunft. „Man könnte den Eindruck bekommen, wir hätten noch einen zweiten Niederrhein in Reserve“, wundert sich Norwich Rüße.

Der umweltpolitische Sprecher der Grünen im Landtag ist auch Mitglied im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur eingestürzten Kiesgrube in Erftstadt-Blessem. Daher sieht er auch die knapp 80 Hektar große Abgrabung „Reeser Welle“ kritisch, die in Esserden geplant, aber noch nicht genehmigt ist. Sie soll dicht an den Rheindeich angrenzen. Gegner der Abgrabung befürchten, dass dies den Deich in seiner Schutzfunktion beeinträchtigt, Esserden bei Hochwasser dadurch besonders gefährdet sei. „Bislang hat man immer nur vermutet, dass nichts schief gehen wird, jetzt wissen wir, dass es schief gehen kann“, erklärte Rüße in Bezug auf Blessem.