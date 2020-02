An der Wardstraße : Pappeln Wardstraße: Grüne appellieren an Gerwers

Pappeln Wardstraße: Grüne appellieren an Gerwers

An der Wardstraße

Rund 20 Pappeln an der Wardstraße sollen gefällt werden. Foto: Markus Balser

REES Die als Sicherheitsrisiko eingestuften Bäume haben den Sturm gut überstanden, sagt Fraktionschef Helmut Wesser. Er hofft, dass die Pappeln bleiben können.

(RP) Die Grünen in Rees haben nachgeschaut: Die Reihe von 22 Pappeln an der Wardstraße in Rees hat den Sturm „Sabine“ gut überstanden. Nach Aussage von Deichschau und Bezirksregierung wären sie stark bruchgefährdet.