Debatte um Bergretter in Elten immer kurioser : Eigene Leute machen es nicht: Grüne wollen jetzt Hilfe von FDP-Minister

Das Archivbild zeigt eine Demonstration der Bürgerinitiative „Rettet den Eltenberg“ vor dem Rathaus in Emmerich. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Elten/Berlin Die Grünen in Berlin haben die Millionen für die Bergretter in Elten verhindert. Die Grünen vor Ort hoffen nun, dass der Bundesverkehrsminister den Planungsauftrag an die Bahn ändert.

Die Grünen in Emmerich und im Kreis Kleve wollen sich weiter für die Bergretter in Elten stark machen. Ihre Hoffnungen ruhen nun auf dem FDP-Verkehrsminister in Berlin.

„Wir wollen weiterhin der Gleisbettvariante beim Bau der Betuwe-Linie im Bereich Emmerich-Elten zum Durchbruch verhelfen“, fasst der Kreisvorsitzende Bruno Jöbkes die Haltung der Grünen im Kreis Kleve zusammen. „Dazu muss der FDP-Bundesverkehrsminister den Planungsauftrag an die Deutsche Bahn entsprechend ändern. Den Versuch, das über einen Maßgabebeschluss im Haushaltsausschuss quasi durch die Hintertür zu erzwingen, haben wir hier vor Ort unterstützt.“

Worum geht es?

Am vergangenen Donnerstag platzten die Träume der Bergretter in Berlin. Angesetzt war die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses. Es war die letzte Gelegenheit, den Weg freizumachen für geschätzte 20 bis 40 Millionen Euro. Das Geld hätten die Fraktionen des Haushaltsausschusses dem Bund zur Verfügung gestellt, damit dieser die Planungen für Elten hätte neu auflegen können.

Doch dann geschah das, was im Vorfeld viele befürchtet hatten. Zwar waren die Regierungsfraktionen von SPD und FDP und auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bereit, im Haushaltsausschuss entsprechende Beschlüsse zu fassen. Aber die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen lehnte einen Haushaltsbeschluss im Sinne der Bürgerinitiative „Rettet den Eltenberg“ und des NABU-Kreisverbandes Kleve e.V. ab.

Die Enttäuschung darüber war vor Ort groß. „Leider ist unsere Bundestagsfraktion dem nicht gefolgt, was wir sehr bedauern“, schreibt der Kreisverband der Grünen.

Warum lehnten die Grünen ab?

Der Sprecher der Emmericher Grünen, Herbert Kaiser, hat erklärt, dass sich die Grünen im Bundestag übergangen fühlten, weil schon vor einem möglichen Beschluss im Haushaltsausschuss berichtet wurde, dass Geld für die Bergretter bereitgestellt wird. Aus diesem Grund sollen die Grünen in Berlin, so Kaiser, der Sache nicht zugestimmt haben.

Eine entscheidende Rolle soll dabei der Bahnpolitische Sprecher der Grünen, Matthias Gastel, gespielt haben. Die Grünen sollen zudem befürchtet haben, in Elten einen Präzedenzfall zu schaffen. Sie glaubten in Berlin dem Vernehmen nach zudem, dass das Verfahren nicht mehr zu stoppen sei.

Das allerdings sehen die Bergretter und der Kreisverband des Naturschutzbundes anders.

Der zweite stellvertertende Vorsitzende Adalbert Niemers kündigte bereits weiteren Einsatz für eine politische Lösung an: Sowohl Gastel als auch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer sollen nach Elten eingeladen werden.

Scharfe Kritik übt Niemers an der Deutschen Bahn: „Fehlerhafte Informationen durch Vertreter der DB haben offenbar zu dem Misserfolg in Berlin beigetragen. Insbesondere zirkulierte eine Folienserie der DB, in der die optimierte Gleisbettvariante mit objektiv falschen und grob entstellenden Behauptungen regelrecht niedergemacht wurde“, so Niemers.

Die Grünen im Kreis Kleve sehen die Schuld nicht nur bei ihren Vertretern in Berlin. In der Pressemitteilung heißt es: „Keiner der Bundespolitiker, die in den letzten Jahren die Gleisbettvariante unterstützt haben, hat zum richtigen Zeitpunkt einen entsprechenden Änderungsantrag für die Gleisbettvariante im Bundestag eingebracht. Damit wurde der Zeitpunkt verpasst, die Planung zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt anzupassen.“

Die Grünen in Emmerich und im Kreis bedauern die Situation, heißt es in dem Schreiben weiter.

Und: „Wir kämpfen weiter und gehen davon aus, dass die optimierte Gleisbettvariante möglich ist und nicht nur den Eltener Berg rettet, sondern auch die von der Region gewünschte Variante realisiert“, wird Dr. Volkhard Wille, Mitglied des Landtages NRW aus Kleve, in der Pressemitteilung zitiert.

Der Bürgerinitiative seien durch mehrere beauftragte Gutachten bestätigt worden, dass DB-Netz und Strassen.NRW im Verfahren diverse Bewertungsfehler begangen hätten, die revidiert werden müssten.

Detail: Matthias Gastel, der Bahnpolitische Sprecher der Grünen in Berlin, ist seit Mai 2022 Mitglied des Aufsichtsrates der DB Netz. Die DB Netz plant, baut und hält einen Großteil des Schienennetzes in Deutschland instand.

Wie geht es nun weiter?