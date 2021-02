Strandbad Millinger Meer : Grüne wollen Bäumen eine Chance geben

MILLINGEN Die Reeser Grünen schlagen vor, bei den von der Fällung bedrohten Bäume abzuwarten, ob sich die Pappeln nicht doch noch durch pflegerische Maßnahmen wieder erholen können.

(bal) Die Reeser Grünen wollen den Bäumen am Millinger Meer eine Chance geben. Wie berichtet, sollen dort vier Pappeln aus Sicherheitsgründen gefällt werden, die Standhaftigkeit einer Linde wird zudem überprüft. Die Grünen schlagen nun vor, zu versuchen, die notwendige Verkehrssicherheit am Strandbad so weit wie möglich mit baumpflegerischen Maßnahmen wie Totholzbeseitigung oder notfalls Kroneneinkürzung herzustellen und abzuwarten, ob die im letzten Sommer stark unter der Trockenheit leidenden und mit vorzeitigem Laubabwurf reagierenden Pappeln in diesem Frühjahr wieder austreiben. Falls die Bäume dann doch gefällt werden müssten, müsse vor Ort mindestens eine gleichwertige Nachpflanzung erfolgen, damit die nächste Generation der Erholungssuchenden am Millinger Meer wieder den Schatten unter dem Bäumen am Strandbad genießen kann, schreibt Ortsverbandsvorsitzender Marco Bonnes.