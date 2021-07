Am Kirchplatz in Rees : Empfang der Grünen im neuen Büro

Am Kirchplatz in Rees

REES Fast auf den Tag genau 33 Jahre nach Eröffnung ihres ersten Büros, eröffneten die Reeser Grünen am Freitag wieder ein eigenes Büro in der Innenstadt.

(RP) Wurde in der Vergangenheit so manche hitzige Diskussion im Garten des Fraktionsvorsitzenden Helmut Wesser geführt oder in der Kneipe Albert Bömers, wollte man nun zurück in die eigenen vier Wände. Zentral am Kirchplatz gelegen, soll das Büro Anlaufstelle und Treffpunkt für Reeser Bürger/innen mit Interesse an grünen Themen sein.