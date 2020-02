Karneval : GWK: Premiere nach dem Neuanfang

Eine tolle Show boten die Funken aus Oberhausen. Foto: hartjes

Emmerich Das Grün-Weiß-Komitee und viele Gäste sorgten für einen unterhaltsamen Abend am Kapaunenberg.

Er sei schon ein bisschen nervös, gab Daniel Glaser, neuer Präsident von Grün-Weiß, vor der Sitzung am Kapaunenberg zu. Am Samstagabend startete die Premiere für ihn und seine Grün-Weiß-Truppe. „Doch als heute morgen beim Aufbau und Dekorieren über 25 Helfer hier zur Verfügung standen, da war ich sehr zuversichtlich“, so Glaser.

Das konnte er auch sein, denn um Mitternacht am Ende der Sitzung feierten die Leute im Saal mit Polonaisen, „Oh, wie ist das schön“-Gesängen und jubelndem Applaus die engagierten Grün-Weiß-Karnevalisten.

info Jubilare beim Grün-Weiß-Komitee 11 Jahre: Helmut Lüer 22 Jahre: Christoph Burgers und Udo Timmermann 33 Jahre: Hans-Jürgen Gorgs 55 Jahre: Hermann Hellebrand

Zu Beginn noch etwas aufgeregt, aber im Laufe des Abends immer souveräner, begrüßten Sven Peters als „Mario“ und Sebastian Braam als „Luigi“ unter dem Motto „Back to the 90‘s“ die Gäste im Saal. Niedlich anzusehen waren die kleinen GWK Kids, die einen flotten Marschtanz auf der Bühne präsentierten – inklusive Radschlag und Spagat. Die jüngsten sind erst sieben Jahre alt. Da war die Begeisterung groß und es wurde eine Zugabe verlangt. Auch der Marschtanz des Tanzkorps GWK mit acht Mädels und zwei jungen Herren, die sogar „Wurffiguren“ zeigten, konnte sich sehen lassen. Grandios in Synchronität und Darbietung war der Marsch des Duos Sina Hellebrand und Anke Steigerwald.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es beim Prinzenauftritt: Der Prinz war krank. „Er hatte so gehofft, an diesem Wochenende wieder gesund zu sein, doch es hat nicht geklappt. Aber ich soll Grüße bestellen. Er ist mit dem Herzen dabei“, sagte Prinzessin Melanie, die den „Solo-Auftritt“ souverän meisterte. Das Gardelied steckte das Publikum zum Mitsingen an, beim Gardetanz standen alle und klatschten mit.

Seit fünf Jahren stehen die Zwillinge Daniela und Stefanie Braam als „doppeltes Lottchen“ in der Bütt von Grün-Weiß. Diesmal als Ehepaar im Bett: Siegbert schnarchte so laut, dass seine Marie davon wach wurde und ein lustiges Zwiegespräch begann. Ebenfalls in der Bütt stand Tobias Kniest als „Schwergewicht“, das sich vornahm, zum Abnehmen künftig ins Fitnessstudio zu gehen.

Das Besondere an den Grün-Weiß-Sitzungen sind auch immer die Gäste: Seit Jahren besteht eine Freundschaft zu den Funken aus Oberhausen: Die vielköpfige Gruppe zeigte im „Irish-Dance-Stil“ mit drei Männern im Kilt und einem Dudelsackspieler eine tolle Show mit spektakulären Hebefiguren. „Ich finde es bombastisch, dass ihr es gleich nach der Brexit-Schließung von der Insel hier zu uns geschafft habt“, begrüßte Sebastian Braam die Tänzerinnen und Tänzer. Viel Applaus bekam auch die Aufführung der Showgirls aus Altkalkar, die als schwarze Engel begeisterten. Einen feurigen Tanz als Spanierinnen präsentierten die Mädels vom Bürgerverein. Und die HFK-Funken entführten in die Zeit des Rock‘n‘Rolls. Robin Kodera vom EKV heizte die Stimmung im Osterhasenkostüm an, wobei er im Song zugab, dass das Outfit zum Feiern nicht die erste Wahl war.