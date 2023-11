Unternehmen Das Ziel sind 5500 Einäscherungen pro Jahr

Es war die zwölfte Unternehmensführung, die Wirtschaftsförderin Sandra Kimm-Hamacher seit 2022 organisiert hatte. Aber nie zuvor war die Tour durch einen Reeser Betrieb so schnell ausgebucht wie im Fall des neuen Krematoriums am Grüttweg. Seit der Enthüllung des Bauschildes im November 2021 ergaben sich viele Fragen, manchmal auch Sorgen, bei der Bevölkerung, die jetzt in einer höchst informativen Geprächsstunde in der Trauerhalle des Krematoriums beantwortet wurden.