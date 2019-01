Feuewehrleute in Rees verletzt: Großeinsatz bei Brand auf Gelände der Sektkellerei

Rees Am Donnerstagabend geriet eine Lagerhalle hinter der leerstehenden Sektkellerei Gut Friedburg in Brand. Zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten durch einen Stromschlag verletzt.

Am Donnerstag gegen 21 Uhr geriet auf dem Gelände der ehemaligen Sektkellerei an der Straße An der Friedburg der mittlere Teil einer dreigeteilten etwa 30 Mal zehn Meter großen Halle in Brand. Zwei Feuerwehrleute bekamen bei den Löscharbeiten einen Stromschlag und mussten zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden.