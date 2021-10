Radverkehrskonzept für Rees : Schon 100 Ideen für besseren Radverkehr

Eine Gruppe von Rennradfahrern auf der Deichkrone zwischen Rees und Haffen. Foto: Stadt Rees

REES Das Radverkehrskonzept ist auf den Weg gebracht: Im November finden in Haldern, Bienen und Rees drei Versammlungen statt, bei denen sich Interessierte mit Vorschlägen einbringen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Wie berichtet, setzt die Stadt Rees bei der Erstellung des neuen Radverkehrskonzeptes auch auf die Meinung aus der Bevölkerung. So ist seit September das Portal „RADar“ für Rees freigeschaltet. In diesem Portal sind bereits jetzt knapp 100 Rückmeldungen eingegangen. Von kleinen Ausbesserungen bis hin zu ganz neuen Ideen zur Verbesserung des Radverkehrs, ist die ganze Bandbreite an Vorschlägen vertreten.

Wie die Stadt Rees dazu erläutert, konzentrieren sich die Meldungen derzeit vor allem auf die Ortslagen Rees, Haldern und Empel. Das Radverkehrskonzept beleuchtet aber selbstverständlich das ganze Stadtgebiet Rees, sodass auch weitere Rückmeldungen zu den anderen Ortsteilen gerne abgegeben werden können.

Die bereits jetzt abgegebenen Ideen und Verbesserungsvorschläge können auch ohne Anmeldung in dem Portal „RADar“ nachvollzogen werden. Sollten Bürgerinnen und Bürger selbst eine Meldung abgeben wollen, ist eine Registrierung in dem Portal notwendig. Eine Verlinkung zu dieser Plattform befindet sich auf der Homepage der Stadt Rees im Bereich „Aktuell“.

Darüber hinaus können Ideen auch im Rahmen einer Versammlung abgegeben werden. Dazu sind jetzt drei Termine festgelegt worden, die wie folgt stattfinden werden: in Haldern am Mittwoch, 10. November, 19 bis 21 Uhr, Gasthof Tepferdt (Klosterstraße 33); in Rees am Montag, 22. November, 19 bis 21 Uhr, im Bürgerhaus Rees (Markt 1) und in Bienen am Donnerstag, 25. November, 19 bis 21 Uhr, im Bürgerhaus Bienen (Grietherbuscher Straße 2a).