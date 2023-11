Gedenken am 9. November „Aus Feindschaften wurden Freundschaften“

„Wir stehen hier zusammen, um unsere Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft zu zeigen und um zu betonen, dass antisemitische Vorfälle und Bedrohungen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben dürfen“, sagte Bürgermeister Sebastian Hense am Reeser Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus. „Es schmerzt zutiefst, dass in Folge des israelisch-palästinensischem Krieges im Gazastreifen auch jüdisches Leben in Deutschland erneut von Angst und Unsicherheit begleitet wird.“