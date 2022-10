Dorfflohmarkt in Haldern : Ein Dorf im Trödel-Modus

HALDERN Das Quartiersprojekt in Haldern hatte zum Flohmarkt rund um St. Marien eingeladen. Die Veranstaltung fand großen Anklang, wird aber wohl eine einmalige Sache bleiben.

Die Idee wurde aus der Not geboren: Weil sich auf dem Dachboden des Landhauses im Altenheim St. Marien Möbel , Antiquitäten und Porzellan stapelten, regte Geschäftsführer Johannes Fokkenberg einen Trödelmarkt an, damit die guten Stücke neue Besitzer finden und nebenbei Geld für das Seniorenprojekt „Gemeinsam im Dorf “ eingenommen werden kann.

Ab 9 Uhr wurden die privaten Stände rund um St. Marien aufgebaut und mit Playmobil, Lego, Kinderkleidung oder Haushaltswaren aus Omas Zeiten bestückt, ab 11 Uhr durften dann die Kunden schauen und feilschen. Passendenderweise läuteten die hiesigen Jagdhornbläser die große Schnäppchenjagd mit einem kleinen Konzert ein. Die Mehrheit der 40 Anbieter, die sich angemeldet hatten, kam aus Haldern. Sie mussten keine Standgebühren zahlen, sondern konnten – je nach Einnahmen des Tages – freiwillig einen Obolus in die Spendenbox werfen. Wichtig war nur, dass ausschließlich privater Trödel angeboten wurde. Kommerzielle Anbieter waren nicht zugelassen, allerdings durften lokale Hobbykünstler und Bastler ihre Holzmodelle oder Strickwaren verkaufen, für die sie in den Corona-Jahren keine Absatzmärkte fanden, weil alle Frühlings- und Adventsmärkte nicht stattfanden.

Weil das Stöbern in alten Büchern und Kisten auch durstig und hungrig macht, gab es auf der Außenanlage von St. Marien einen Getränke- und einen Imbissstand. Zudem öffnete die Caféteria in der Wesendonkstube. Das angekündigte Konzert von Wolfgang Hildebrandt fiel indes aus, weil sich der Kölner Sänger eine Erkältung eingefangen hatte. „In der heutigen Form wird der Dorfflohmarkt wohl eine einmalige Angelegenheit bleiben“, sagte Mitorganisatorin Mechtild Kitzinger. Nicht nur, weil nach sechs Stunden erfreulich viele Antiquitäten vom Dachboden des Landhauses verkauft waren, sondern auch weil der Aufwand für den Flohmarkt sehr hoch war. Aber vielleicht orientiert sich das Lindendorf ja künftig an dem Dorfflohmarkt, der unlängst in Haffen stattfand: Dort verkauften die Privathaushalte ihre Waren direkt vor der eigenen Garage oder im Garten.