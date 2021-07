Großaufgebot in Rees : Retter suchen nach Person im Rhein

Großaufgebot in Rees

Rees/Emmerich Mit vielen Einsatzkräften suchten Polizei und Feuerwehr am Freitagnachmittag den Rhein bei Rees ab. Ein Zeuge hatte eine Person im Fluss treiben gesehen. Das Hochwasser erschwert die Suche.

Für viel Aufsehen sorgte angesichts der Nachrichten über Unwetterschäden und Hochwasser ein Großeinsatz der Rettungskräfte auf dem Rhein . Ein Zeuge hatte am Freitag gegen 15 Uhr die Polizei alarmiert, weil er glaubte, von der Rheinbrücke aus eine Person im Wasser treiben zu sehen. Die Person habe sich in der Strommitte befunden und werde Richtung Emmerich mitgerissen, hieß es.

Daraufhin wurden die Feuerwehren in Kalkar und Rees alarmiert. Drei Mehrzweckboote wurden zu Wasser gelassen, die den Rhein absuchten. Als Unterstützung kamen das DLRG-Boot „Pelikan“ und das Löschboot der Feuerwehr Emmerich dazu. Außerdem hatte die Polizei einen Hubschrauber angefordert, der die Suchaktion aus der Luft unterstützte.

Auf der Rheinbrücke hatten weitere Einsatzkräfte Stellung bezogen. Von hier war zu sehen, wie weit der Rhein sich inzwischen in das Vorland ausgebreitet hat. Weite Teile des Ufers stehen unter Wasser, auch kleine Wäldchen. Das erschwerte die Suche, weil die Boote auch in diese engen Bereiche fahren musste.

Rhein-Hochwasser in Xanten

Rhein-Hochwasser in Xanten : Campingplätze müssen teilweise geräumt werden

Und derzeit ist die Lage am Rhein nach den heftigen Regenfällen der vergangenen Tage besonders angespannt. Der Pegel steigt, das Wasser steht an vielen Stellen am Deich bereits recht hoch.