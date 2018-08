Groin: Lebenshilfe feiert 50-jähriges Bestehen

Groin Am 1. September feiert die Lebenshilfe das 50-jährige Bestehen mit dem „Groin’s Garden Festival“. Mit dabei: die Band „Jupiter Jones“.

Ein großes Ereignis wirft in Groin seinen Schatten voraus: Seit 50 Jahren gibt es die Werkstätten der Lebenshilfe, in denen Menschen mit Handicap Arbeit finden. Im August 1968 ging es mit 20 Mitarbeitern los. Heute arbeiten alleine in Groin 518 Menschen, dazu kommen noch 243 in Alpen-Veen und 415 in Wesel. Über 200 Kunden nehmen mittlerweile verschiedenste Dienstleistungen aus den drei Werkstätten der Lebenshilfe in Anspruch. Kein Wunder, dass diese Erfolgsgeschichte gebührend gefeiert werden soll.