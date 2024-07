Unterwegs auf dem Rhein „Geisterschiff“ sorgt für neugierige Blicke

Die Agentur „Futura“ in Amsterdam mit Niederlassung in Düsseldorf vermittelt die „Oceandiva“ jetzt für Galas, Fernsehshows und Partyevents auf allen schiffbaren Flüssen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Das Schiff hat einen Diesel-Elektro-Hybridantrieb und kann CO 2 -neutral fahren, sofern der Biodiesel-Reservegenerator nicht zugeschaltet werden muss.