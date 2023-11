Pop-Konzert Gringo Mayer und die Kegelband in der Pop Bar

Der melodische Zungenschlag in seinen zeitlosen Popsongs erzeugt eine völlig neue deutschsprachige Klangwelt. Eine einzigartige Klangfarbe zeigt sich auch in den melancholischen Momenten: So schön hat Dialekt lange nicht mehr geklungen. Und wer einmal das Video zu „Ahjoo“ oder „Gibt’s do‘ net“ gesehen hat oder auf einem seiner Konzerte war, der kann gar nicht anders, als dem Charm des Wahl-Mannheimers zu erliegen.