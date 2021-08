Emmerich : Haft oder Geld - Warum ein Niederländer sich kurz hinter der Grenze freikaufen konnte

Emmerich Damit hatte der Mann vermutlich nicht gerechnet. Da fährt er nach Deutschland und steht prompt vor einer Entscheidung: Geld oder Haft! Warum das bei uns gar nicht so selten ist.

Der Reihe nach: An diesem Tag reist der 30-jährige Niederländer um 16:15 Uhr über die Autobahn A 3 in Elten in das Bundesgebiet ein. Eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert ihn anschließend am Rastplatz Hohe Heide. Der ist bekanntlich nicht weit weg vom Grenzübergang. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellt sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Mannheim den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Straßenverkehrsgefährdung sucht. Der Niederländer hat danach die Wahl: 66 Tage Haft - oder er bezahlt die Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro, vor der er sich bislang gedrückt hat. Er entscheidet sich für das Geld. Zwei Monate ins Gefängnis will er dann doch nicht.