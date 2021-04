Emmerich : Greensill: CDU stellt Fragen an Bürgermeister noch einmal

Emmerich Hätte Emmerich wissen können, dass ihre sechs Millionen Euro bei der Greensill Bank nicht sicher sind? Die CDU sagt: Sie hätte es wissen können.

Die Emmericher CDU lässt in Sachen Greensill Bank nicht lockern. Jetzt hat sie Bürgermeister Peter Hinze noch einmal den Fragenkatalog geschickt, den sie in der Sondersitzung des Rates im März schon einmal vorgelegt hatte.

Der Grund: Die CDU findet, dass viele der Fragen nur oberflächlich oder gar nicht beantwortet. Das soll die Verwaltung nun nachholen, möglichst vor der ersten Sitzung des Begleitausschusses, in dem die Politik die Geldanlage der Stadt Emmerich bei der mittlerweile insolventen Bank in Bremen untersucht.

„Die erste Frage der CDU-Fraktion in der Sondersitzung des Rates war ebenjene nach der bereits im Sommer 2019 von der Stadt Münster beauftragten Einschätzung zur Greensillbank“, so Reintjes. „Diese Einschätzung der Schweizer Agentur Independent Credit View (I-CV) war öffentlich zugänglich.“ Reintjes weiter: „Darüber hinaus hat es nachweislich vor der zweiten Auszahlung von fünf Millionen Euro an die Greensill Bank Anfang des Jahres 2021 durch die Stadt Emmerich ein Downgrading der Bank gegeben. Auch dies hätte man in die Risikoabschätzung einfließen lassen müssen.“