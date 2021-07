Emmerich : Greensill - Landrätin weist Beschwerde gegen Hinze zurück

Emmerich Diese Entscheidung nimmt politischen Druck von Emmmerichs Bürgermeister Peter Hinze. Es geht um den drohenden Verlust von sechs Millionen Euro bei der Bremer Greensill Bank.

Die Landrätin in Kleve hat die Dienstaufsichtsbeschwerden von CDU und BGE gegen Bürgermeister Peter Hinze zurückgewiesen. Das hat die Bürgergemeinschaft Emmerich (BGE) mitgeteilt.

Es ging in den Beschwerden darum, festzustellen, ob Hinze beim vermutlichen Verlust von sechs Millionen Euro durch die Anlage bei der Greensill Bank in Bremen Versäumnisse vorzuwerfen sind.

„Ich bin dankbar, dass es Dienstaufsichtsbeschwerden gibt. Da kann man Sachverhalte klären“, sagte Hinze damals. So ist es nun auch gekommen. Landrätin Silke Gorißen leitet als Chefin der Kreisverwaltung in Kleve die vorgesetzte Behörde der Stadt Emmerich und ist somit auch Adressatin entsprechender Beschwerden. Ihr obliegt die Prüfung der Vorgänge im Emmericher Rathaus, die zur Geldanlage in Bremen geführt haben.