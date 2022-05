Am 14.Mai : Gratis-Comics in Rees und Emmerich

Thomas Dierkes aus der Stadtbücherei Rees mit einer Büchereimitarbeiterin. Die Aktion zum Gratis-Comic-Tag ist eine Kooperation zwischen den Stadtbüchereien in Emmerich und Rees Foto: Stadtbücherei Rees

Emmerich/Rees Die Stadtbüchereien Emmerich am Rhein und Rees nehmen am 14. Mai am bundesweiten Gratis-Comic-Tag teil. An diesem Tag können sich Comic-Fans in den beiden Büchereien kostenlose Hefte aus einer Auswahl von 35 Comics, Mangas und Graphic Novels aussuchen.

19 Verlage haben die Hefte, die nicht im normalen Handel erhältlich sind, extra für diesen Tag produziert. Unter den Comics sind Hefte für Kinder, aber auch Mangas, die besonders Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen. Unter den Autoren sowie den Zeichnern finden sich große Namen wie beispielsweise Disney, Brösel, Goscinny, Arazhul oder Sebastian Fitzek. Die Hefte gibt es kostenlos und solange der Vorrat reicht. Sie können während der Öffnungszeiten am Samstag in den Büchereien abgeholt werden. In Rees von 10:00 bis 12:30 Uhr, in Emmerich von 9:30 bis 12:30 Uhr.