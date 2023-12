Doppelter Glanz in Haldern Blasorchester und Lichterfahrt der Landwirte setzten Akzente

So erklärte auch Christoph Markett angesichts der vielen strahlenden Gesichter am Straßenrand: „Den Zuspruch, den wir hier erhalten, hätten wir gern generell für unsere Arbeit.“ Parallel zum farbenfrohen Spektakel auf der Lindenstraße und Bahnhofstraße bot das Halderner Blasorchester Glühwein und andere wärmende Getränke gegen eine Spende an. Der Erlös ist für die Benefiz-Aktion „WDR 2 Weihnachtswunder“ bestimmt, die weltweit Mütter in Not unterstützt.

Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, wird das Halderner Blasorchester unter der Leitung seines neuen Dirigenten Ferdi Hallen ab neun Uhr den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg mitgestalten.