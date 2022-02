Bei Kaufland in Rees : Mitarbeiter entdeckt Giftspinne im Supermarkt

Inzwischen ist die Riesenkrabbenspinne im Rheinberger Terrazoo angekommen. Tierpfleger Heteropoda Venatoria mit dem kleinen Terrarium, in dem sie aufbewahrt wird. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rees/Rheinberg Bei Kaufland in Rees ist am frühen Morgen eine exotische Spinne entdeckt worden. Ein Mitarbeiter hat das Tier in einem Glas gefangen. Es wurde zum Terrazoo in Rheinberg gebracht.

Die Sache erinnert an die überall kursierende Geschichte von der „Spinne in der Yucca-Palme“, bei der eine giftige Spinne in einer Palme gefunden wurde. Etwas Ähnliches passierte jetzt real in Rees: Ein Mitarbeiter hat nach Angaben der Polizei eine Spinne am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr kurz nach Öffnung des Supermarktes entdeckt.

„Das Tier saß in einer Banaenkiste, der Mitarbeiter von Kaufland hat geistesgegenwärtig ein Glas über die Spinne gestülpt“, berichtet Polizeisprecherin Christina Pitz. Der Supermarkt alarmierte die Polizei. Auch Ordnungsamt und Feuerwehr rückten an. Nach ersten Einschätzungen sollte es sich bei der Spinne um eine so genannte Bananenspinne handeln, die sehr giftig ist. Das Tier wurde noch am Vormittag abgeholt und zum Terrazoo nach Rheinberg gebracht. Dort soll jetzt genau bestimmt werden, um welche Art es sich handelt.

Bei Kaufland am Grüttweg wurde die Giftspinne entdeckt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Laut Auskunft des Ordnungsamtes in Rees sei man inzwischen relativ sicher, dass es sich um eine Warmhaus-Riesenkrabbenspinne handelt. Wie das Tier in die Kiste kam, ist noch offen. Auch die weiteren Hintergründe sind unklar. Das Geschäft blieb während des Einsatzes geöffnet. Die Mitarbeiter des Supermarktes hätten sehr umsichtig gehandelt, so Jörn Franken, Sprecher der Stadt Rees.

Einen ähnlichen Vorfall hatte es Anfang der Woche in Krefeld gegeben. Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in Elfrath hatten eine handtellergroße Spinne in einer Bananenkiste aus der Dominikanischen Republik entdeckt. Über Fotos der Angestellten konnte ein Fachmann der Feuerwehr die Spinne rasch als Warmhaus-Riesenkrabbenspinne identifizieren. Diese Spinne ist in Südamerika beheimatet. Ein Biss dieser Gattung sei leicht giftig, aber nicht tödlich. Zunächst hatte man auch in Krefeld vermutet, es könne sich um eine hochgiftige Bananenspinne handeln. Wenn Spinnen in Bananenkisten in Deutschland auftauchen, handelt es sich meist um eine solche Warmhaus-Riesenkrabbenspinne, wie sie in Elfrath entdeckt wurde. Ein Biss dieser Spinne, die als scheu und nicht aggressiv beschrieben wird, verursacht höchstens Schmerzen und Schwellungen, wie sie mit dem Stich einer Biene oder einer Mücke vergleichbar sind.