Bei Kaufland in Rees : Mitarbeiter entdeckt Giftspinne im Supermarkt

Bei Kaufland am Grüttweg wurde die Giftspinne entdeckt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Rees/Rheinberg Bei Kaufland in Rees ist am frühen Morgen vermutlich eine Giftspinne entdeckt worden. Ein Mitarbeiter hat das Tier in einem Glas gefangen.

Die Sache erinnert an die überall kursierende Geschichte von der „Spinne in der Yucca-Palme“, bei der eine giftige Spinne in einer Palme gefunden wurde. Etwas Ähliches passierte jetzt real in Rees: Ein Mitarbeiter hat nach Angaben der Polizei eine Spinne am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr kurz nach Öffnung des Supermarktes entdeckt.

„Das Tier saß wohl in einem Karton, der Mitarbeiter von Kaufland hat geistesgegenwärtig ein Glas über die Spinne gestülpt“, berichtet Polizeisprecherin Christina Pitz. Der Supermarkt alarmierte die Polizei. Auch Ordnungsamt und Feuerwehr rückten an. Nach ersten Einschätzungen soll es sich bei der Spinne um eine so genannte Bananenspinne handeln, die sehr giftig ist. Das Tier wurde noch am Vormittag abgeholt und zum Terrazoo nach Rheinberg gebracht. Dort soll jetzt genau bestimmt werden, um welche Art es sich handelt.

Wie das Tier in die Kiste kam, ist noch offen. Auch die weiteren Hintergründe sind unklar.

(zel/up)