Polizeibericht : Giftköder – verdächtige Fleischstücke entdeckt

(RP) Am Mittwoch wurden in Rees an der Straße Vor dem Rheintor im Bereich des Froschteichs verdächtige Fleischstücke gefunden, die möglicherweise vergiftet sein könnten. Unbekannte hatten Geflügelteile und Fleischwurststücke ausgelegt. Auch im Umfeld der Reeser Grundschule wurden ähnliche Beobachtungen gemacht. Wer ähnliche Fleischstücke findet, wird gebeten das Ordnungsamt Rees oder die Polizei zu informieren.