Eichenprozesionsspinner Stadt Emmerich verteidigt Sprühaktion

In den vergangenen Jahren haben die Stadtverwaltung immer wieder Beschwerden von Anwohnern an Waldrändern erreicht, die starke Gesundheitsbeeinträchtigungen durch die Raupen des Eichenprozessionsspinners erlitten haben und um Hilfe gebeten haben. „Daher haben wir uns im Jahr 2020 zu der Maßnahme entschlossen, die Waldränder zu befliegen. Dazu haben wir mit einem Fachunternehmen einen sogenannten Hygienevertrag, der auch ein Monitoring der Population beinhaltet. Das heißt vor der Durchführung der Maßnahme werden die Eichen auf Befall geprüft und nach dem Besprühen auf den Erfolg der Maßnahme und ob neue Nester vorhanden sind“, so Terhorst.