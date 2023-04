In Geldern am Hospital Reeser Spezialeinheit bei Giftvorfall im Einsatz

Einen ähnlich spektakulären Einsatz hatten die Reeser im vergangenen Jahr. Da war in einer Arztpraxis in Bedburg-Hau ein Umschlag mit einem verdächtigen weißen Pulver aufgetaucht. Die Mitarbeiter verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Auf der Sendung soll sich der Hinweis „Anthrax“ befunden haben. Dabei handelt es sich um einen biologischen Kampfstoff. Anthrax steht für Milzbrand. Die vom Bakterium produzierten Toxine töten Körperzellen und können zum Tod führen. Auch hier rückten damals die Reeser an, weil die Gefahr bestand, dass jemand mit dem Pulver in Berührung gekommen sein könnte. Glücklicherweise konnte später Entwarnung gegeben werden. In zwei Auswertungen zeigten sich die Proben unauffällig – es handelte sich lediglich um Dextrin aus Maisstärke.