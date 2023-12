EMMERICH/REES Lions-Kalender: Gewinne hinter dem 6. Türchen

Was befindet sich hinter Türchen Nummer sechs des Lions-Adventskalenders? Für den Nikolaustag sorgt der Lions-Club Emmerich-Rees bei den Besitzern der Kalendernummern 8642, 3375, 5698, 5433, 6798, 4872, 5217, 4777, 5638 und 1802 für zufriedene Mienen. Sie erhalten einen Gutschein im Wert von 50 Euro für die Bücherecke in Rees. Ebenfalls von den Lions gesponsert sind 50-Euro-Gutscheine fürs Embricana: Sie gehen an die Nummern 5213, 3255, 1394, 3326, 2506, 6813, 5410, 4633, 4679, 5163, 6231, 2910, 7394, 1856, 8465, 8671, 3411 6741, 7670 und 1635.