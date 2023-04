Wirtschaftsforum Rees Leistungsschau mit Unterhaltungsfaktor

REES · Die Gewerbemesse des Reeser Wirtschaftsforums lockte am Sonntag zahlreiche Besucher an die Empeler Straße. Mehr als 50 Aussteller beteiligen sich daran. Was die Besucher geboten bekamen.

23.04.2023, 16:00 Uhr

Bei Kersten Motorgeräte gab es viele interessante Neuheiten zu bewundern. Foto: Markus Balser

Das Wetter meinte es zumindest bis zum Nachmittag noch gut mit dem Reeser Wirtschaftsforum: Frühlingshafte Temperaturen sorgten für zahlreiche Besucher der Gewerbemesse rund um die Empeler Straße. Der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Andreas Mai, eröffnete die Spaß- und Leistungsschau, die das Wifo am Sonntag erstmals nach drei Jahren wieder organisieren konnte. Mehr als 50 Aussteller beteiligen sich daran.