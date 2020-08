Kommunalwahl 2020 : Gesundheitsminister Jens Spahn kommt nach Emmerich

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Foto: dpa/John Macdougall

EMMERICH Der Bundesgesundheitsminister will mit Bürgern am 28. August auf dem Geistmarkt diskutieren. Auch Vertreter von Landes-, Bundes- und Lokalpolitik nehmen an der Veranstaltung der CDU teil.

(RP) Am 28. August wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Emmerich besuchen und ab 13 Uhr auf dem Geistmarkt für direkte Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu diskutieren.

Die Veranstaltung wird natürlich unter Einhaltung der dann gültigen Abstands- und Hygienevorschriften durchgeführt. CDU-Bürgermeisterkandidat Matthias Reintjes freut sich über den prominenten Besuch des Bundesministers: „Mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben wir einen der bedeutendsten Politiker des Landes zu Gast in Emmerich. Der Bürgerdialog auf dem Geistmarkt ist ein tolles Format, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ganz direkt und ohne Tabus.“