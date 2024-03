Auf der A3 bei Rees-Millingen Bundespolizei nimmt Niederländer fest

Ein grenzüberschreitendes Polizeiteam überprüfte am v auf der A 3 vergangenen Mittwoch am Rastplatz Millingen einen 38-jährigen Niederländer. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er von der Staatsanwaltschaft in Traunstein mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen unerlaubter Einreise gesucht wurde. Der Mann wurde daraufhin verhaftet und zur zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Auf der Dienststelle konnte er die fällige Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro zahlen somit die ihm drohende 30-tägige Haftstrafe abwenden. Im Anschluss durfte er weiterreisen.