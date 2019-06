Bürgermonitor : Gestörtes Park-Idyll

Emmerich Anwohner des Gisbert-Lensing-Parks beklagen sich über frei laufende Hunde und deren Hinterlassenschaften. Auch das Ordnungsamt wurde bereits informiert.

Eigentlich ist der Gisbert-Lensing-Park ein wunderschöner kleiner Park, der zu einem gemütlichen Spaziergang einlädt. Emmericher aus der Nachbarschaft führen dort gerne ihre Hunde aus. Doch seit einiger Zeit wird ihnen dieser Spaziergang verleidet – durch Leute, die ihre Hunde einfach frei laufen lassen. „Und wenn man mit ihnen spricht, bekommt man aggressive Antworten“, erzählt ein Ehepaar, das seinen Namen aus Angst vor Repressalien nicht nennen möchte. Erst in der letzten Woche habe einer der Hunde laut kläffend vor ihr gestanden und sie habe ihren Hund – der immerhin rund 50 Kilogramm wiegt – kaum halten können.

Einige Leute sitzen ab nachmittags – bei schönem Wetter bis spät in den Abend – hinten im Park auf einer Bank und trinken dort öfter eine Flasche Bier. Dagegen habe keiner etwas. Doch ihre Hunde lassen diese Leute immer frei laufen. Nicht nur, dass sie große Löcher in Wegen und Rasen gebuddelt haben, sie verunsichern die Parkbesucher. „Da sind Familien mit kleinen Kindern, die dort spielen oder ein Picknick machen möchten. Die Kinder bekommen Angst, wenn die Hunde plötzlich vor ihnen stehen“, so der Emmericher. Einige Tiere seien unberechenbar, ein Hund habe schon versucht, zu beißen. Auch ältere Leute, die teilweise mit Rollatoren und kleinen Hunden unterwegs sind, werden durch die freilaufenden Vierbeiner erschreckt.