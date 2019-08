Verwaltung : Gespräche über Wirtschaftswegekonzept

Rees Bei vier Bürgerveranstaltungen informiert die Stadt Rees über den aktuellen Stand der Planung.

Nach der Befahrung des Wirtschaftswegenetzes im März wurden die Wege entsprechend ihrer derzeitigen Nutzung in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Nun wurde in Zusammenarbeit zwischen den Angestellten der Stadtverwaltungen und dem ausführenden Ingenieurbüro untersucht, in welche Kategorien die Wege künftig eingestuft werden sollen. Dabei stand folgende Fragestellung im Vordergrund: Welche Funktionen sollen die Wege im Einzelnen zukünftig erfüllen? In den Veranstaltungen wird diese Planung vorgestellt. „Außerdem können uns bei diesen Veranstaltungen Einschätzungen und Änderungsvorschläge mitgeteilt werden“, teilt Stephanie Schlebusch, Mitarbeiterin des städtischen Tiefbauamtes, mit und ergänzt, dass nur unter der Berücksichtigung möglichst vieler Faktoren und Beteiligten die Aufstellung eines qualitativ hochwertigen Wirtschaftswegekonzeptes gelingt.