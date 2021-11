Rettungseinsatz : Sperrung in Rees, Chaos in Emmerich

Am Dienstag sorgte ein Großeinsatz der Polizei für eine Sperrung der Reeser Rheinbrücke. Foto: dpa/Patrick Seeger

REES/EMMERICH Für einen Rettungseinsatz, der ein gutes Ende nahm, war die Rheinbrücke in Rees am Dienstag für knapp vier Stunden gesperrt worden. Lange Staus in Emmerich waren die Folge.

Auch am Tag danach war die gesperrte Rheinbrücke in Rees noch bei vielen Autofahrern ein Gesprächsthema. Nicht wenige standen am Dienstag lange im Stau, teilweise sogar Stunden. Nicht in Rees, sondern in Emmerich und Kleve war die Lage chaotisch. Vor allem im Feierabendverkehr ging rund um die Emmericher Rheinbrücke gar nichts mehr. Auch in der Emmericher Innenstadt und den Zubringerstraße wie der B220 war alles verstopft. Ebenso auf der Klever Seite. Bis zum Oranien-Deich reichte der Rückstau.

Hintergrund war ein Großeinsatz der Polizei in Rees, bei dem es um die Rettung einer Person ging. Für knapp vier Stunden musste deshalb die Reeser Rheinbrücke komplett gesperrt werden, von etwa 14 Uhr bis 17.45 Uhr. Auch die Wardstraße war dicht. Für den Einsatz waren sogar zusätzliche Kräfte der Polizei aus Düsseldorf und Duisburg angefordert worden. Die Reeser Feuerwehr war mit 22 Kräften aus den Löschzügen Rees und Millingen unterstützend vor Ort. Die Polizei hatte Autofahrer via Facebook und Radio dazu aufgerufen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Das sorgte dann für die Staus rund um Emmerich, weil alles über die dortige Rheinbrücke ausweichen wollte.

Zu dem Verkehrschaos in Emmerich hatte zudem auch ein zeitgleicher Unfall auf der A3 beigetragen. Gegen 15.45 Uhr war ein Fahrzeug nahe der Anschlussstelle Emmerich Ost völlig ausgebrannt, die Autobahn musste während des Einsatzes dort gesperrt werden, was für einen Stau bis auf die Weseler Straße sorgte.

Wie eine Sprecherin der Polizei des Kreises Kleve unserer Redaktion auf Anfrage mitteilte, sei es aufgrund der Einsatzlage nicht möglich gewesen, weitere Polizisten zum Regeln des Verkehrs abzustellen. „In diesem Fall hat das Retten von Leben Vorrang“, sagte sie.