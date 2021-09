„The Voice Senior“ : Emmericherin mitten im Castingzirkus

Gesiena Verschuur vor ihrer Gaststätte „Estrella’s Cantina“ an der Kaßstraße.

Emmerich Gesiena Verschuur führt das Lokal „Estrella´s Cantina“ an der Kaßstraße. In den Niederlanden präsentiert sich die 73-Jährige aktuell einem Millionenpublikum: Als Kandidatin nimmt sie an der Show „The Voice Senior“ teil.