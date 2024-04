Die Promenade in Emmerich Gastronomie am Rhein - So verhindern Gesetze ein Restaurant

Allen Interessenten hat Janßen abgesagt. Eine gastronomische Nutzung innen ist zwar möglich mit Einschränkungen. Doch wer an der Promenade investiert, will auch draußen Speisen und Getränke verkaufen. Das geht nur auf dem Podest. Aber Anwohner könnten sich gestört fühlen und dagegen vorgehen. Lärmschutz ist in Deutschland schließlich nicht zu unterschätzen. So gilt zum Beispiel an der Gastro-Meile, dass auch im Sommer abends um 22 Uhr draußen nicht mehr ausgeschenkt werden darf.