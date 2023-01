Karneval 2023 Jecke Hilfe aus Emmerich für Isselburg

Die Sitzung der Kolping Gesellenfunker findet am Samstag, 4. Februar, ab 19.11 Uhr im Schützenhaus Kapaunenberg statt. Der Eintritt beträgt 13 Euro. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es bei Becker-Scholz am Kleinen Löwen, per WhatsApp unter 0171 4157986 und per E-Mail unter gesellenfunker@t-online.de