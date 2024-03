„Rääße Platt“ Auf Platt, auf Video

Agnes Jay bietet lokalen Schulen an, ehrenamtlich ein bis zwei Schnupperstunden „op Platt“ zu unterrichten. In der Waldorf-Schule in Uedem kam das gut an, zumal die Kinder rasch merkten, wie viele Parallelen es bei den Vokabeln zwischen Platt und Fremdsprachen gibt. Dass die junge Generation aber Platt als Fremdsprache lernt, hält die pensionierte Lehrerin für ausgeschlossen: „Anders als in Köln können die Kinder am Niederrhein das Platt im Alltag leider nicht regelmäßig anwenden, weil es kaum noch aktive Sprecher gibt und die Sprache leider auch kein hohes Ansehen genießt.“