Reeser Geschichtsverein Der neue „Reeser Geschichtsfreund“ ist da

Jetzt gibt es noch einen Grund mehr, vom 1. bis 3. Dezember das „Rääße Weihnachtspädje“ zu besuchen: Der Reeser Geschichtsverein Ressa bietet am Freitag und Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr exklusiv im Haus Schaeling am Mühlenturm den druckfrischen „Reeser Geschichtsfreund“ an. Dieses 17. Jahrbuch wird zum Preis von zehn Euro verkauft, alle Mitglieder erhalten das Buch kostenfrei. „Wir bitten unsere derzeit 435 Mitglieder, das Angebot intensiv zu nutzen“, sagt der Ressa-Vorsitzende Heinz Wellmann, „denn jedes Buch, das wir nicht verschicken müssen, schont die Vereinskasse und auch die Zeit unserer ehrenamtlichen Helfer.“ Wer allerdings nicht zum Haus Schaeling kommen kann, erhält das Jahrbuch in der nächsten Woche zugestellt oder kann es ansonsten ab Dienstag in der Touristeninformation am Markt, in der Bücherecke, der Delltor-Apotheke, der Gerads-Filiale im Rewe-Markt am Westring oder unter www.ressa.de/shop kaufen.