RESSA : Geschichtsverein bringt Kirchenbücher ins Netz

In mehrjähriger ehrenamtlicher Arbeit haben Klaus Kuhlen, Hermann Venhofen und Günter Kühnen die Sterbedaten der katholischen Kirchengemeinde von 1702 bis 1886 erfasst und ins Internet gestellt.

Die Bücher enthalten nur Angaben zur katholischen Kirchengemeinde, für Informationen zu evangelischen Reesern müssen andere Quellen herangezogen werden. „Doch auch die katholischen Kirchenbücher weisen große Lücken auf“, sagt Klaus Kuhlen. „So fehlen in einem Buch 20 bis 30 Jahre, als sei in dieser Zeit niemand verstorben.“ Dafür enthält ein anderes Buch gleich drei Selbstmorde innerhalb einer Woche, in einem anderen Fall starben in einer einzigen Familie drei Kinder an der Roten Ruhr, die im Jahr 1811 in Rees insgesamt 62 Todesopfer, darunter viele Kinder, forderte. „Das ist schon keine Kleinigkeit, wenn man bei der Arbeit so etwas lesen muss“, sagt Hermann Venhofen.